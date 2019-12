Facas bem afiadas: a tradição da metalurgia japonesa

A euronews esteve em Tsubame e Sanjo para descobrir a tradição metalúrgica do Japão.

Em Tsubame e Sanjo, há vários ateliês onde é possível admirar o talento dos artesãos. Cada peça é feita à mão, de acordo com as técnicas tradicionais. O visitante pode ir ainda mais longe e fabricar a sua própria faca. "Este centro de formação foi criado há 15 anos. Todos os anos, temos cerca de 5 mil pessoas a aprender a trabalhar com metal. Nos últimos anos, muitas pessoas vêm do fora para viver essa experiência ”, contou Haruo Hasegawa, diretor do centro de formação em Metalurgia de Sanjo.

Técnicas com 800 anos

A tradição metalúrgica da região terá começado há 800 anos, quando se encontrou areia de ferro no leito do rio Igarashi e se começou a usar essa areia para produzir metal. As tradições e técnicas foram transmitidas de geração em geração. As facas japonesas contêm uma mistura particular de aço-carbono e de ácido borácico, o que lhes confere uma certa dureza. "É preciso pelo menos dois dias para fazer uma faca. É a tradicão japonesa da forja. Nós fabricamos facas de acordo com a técnica da fabricação de espadas dos tempos antigos", contou Tomoo Matsumura, do ateliê Tojiro Co.