"The Whistlers" em estreia na Europa

A Roménia viu florescer uma geração de cineastas talentosos após a queda de Nicolae Ceaușescu, há trinta anos.

Corneliu Porumboiu é um deles e apresenta The Whistlers, um filme sombrio que nos leva de Bucareste, na Roménia, a La Gomera, nas Ilhas Canárias, nas fronteiras da Europa.

O filme esteve em competição em Cannes, uma excelente oportunidade de acesso ao mercado internacional. Na altura, Corneliu Poumboiu afirmou: "É muito difícil para um filme em língua romena ser distribuído no estrangeiro e é importante estar aqui porque é o principal festival do mundo, com o principal mercado para os filmes. Isso ajuda este projeto e, ao mesmo tempo, ajuda-me para o meu próximo projeto".

The Whistlers leva-nos ao mundo de Cristi, um polícia corrompido por traficantes de drogas, que o utilizam para extrair um mafioso da cadeia. Mas é necessário um estratagema para comunicar: Cristi terá de aprender uma língua assobiada, única no mundo, que só é falada nas Ilhas Canárias. Embarca nesta aventura sob a influência de Gilda, uma personagem interpretada pela ex-modelo Catrinel Marlon.

"Corneliu disse-nos que devíamos aprender esta língua secreta, o 'El Silbo'. Durante duas semanas, estive em Bucareste com outros três atores e aprendemos a base. Quando se aprende a base na verdade, aprende-se a manter a posição do braço e o dedo na boca e a encontrar o som, porque não se pode assobiar", explica a atriz.

O filme está em estreia por toda a Europa, sem data prevista para Portugal.