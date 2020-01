Rendez-vous: Grandes exposições na Europa

Rendez-Vous sugere algumas das grandes exposições na Europa. Em Madrid, é possível descobrir "Tutankamón - A Tumba e os seus Tesouros". Os tesouros do faraó foram reproduzidos exatamente como foram descobertos em 1922, pelo arqueólogo britânico Howard Carter. A história do jovem faraó, assim como os trabalhos de escavação no Vale dos Reis, no Egito ao longo de 2 mil metros quadrados. A exposição prolonga-se até ao dia 9 de abril.

A representação de Jesus, em exposição na Alemanha. Uma obra pintada há 500 anos pelo pintor renascentista Jerg Ratgeb para a igreja de Herrenberg. A pintura está repleta de emoções e interpretações da fase final da vida de Jesus. Uma obra patente na Staatsgalerie, em Estugarda, até ao dia 12 de janeiro.

O papel social e o valor simbólico dos sapatos, da era clássica até aos tempos modernos, em exposição, em Florença. Os principais tipos de sapatos usados nos séculos V e IV aC, com achados de escavações arqueológicas do norte da Europa e uma secção especial que explora a história do calçado antigo na cultura do século XX, através da moda e do cinema. A exposição está aberta ao público no Palazzo Pitti em Florença, até o dia 19 de abril.

A mudança de sistema político na Hungria em fotografias. "Euforia" é provavelmente a palavra mais apropriada para expressar os sentimentos dos húngaros durante essa altura histórica, que começou em meados dos anos 80. Uma exposição com imagens emblemáticas, documentos e vídeos que mostram o que aconteceu durante a mudança de regime na Hungria. No Centro de Fotografia Contemporânea Robert Capa, em Budapeste, até o dia 23 de fevereiro.