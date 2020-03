Primeira-ministra da Bélgica com poderes reforçados

Sophie Wilmès deixou de ser primeira-ministra interina da Bélgica e passou a ser titular do cargo, desde terça-feira, mas os seus poderes foram aumentados para lidar, sobretudo, com a crise do coronavírus, no âmbito da saúde pública e das medidas económicas.

Esse enquadramento específico é explicado por Benoit Piedboeuf, deputado do Movimento Reformista, o partido liberal a que pertence a primeira-ministra.

"Isto significa que, em vez de aprovar leis, o governo pode legislar por decretos reais. Isto é, o governo decide e emite um decreto real de aplicação imediata, sem ter que passar por todo o processo legislativo habitual, ou seja, sem ter que passar pelo parlamento", disse o deputado em entrevista à euronews.

Desde as eleições de maio de 2019 que se tentava formar um governo de coligação, mas a crise atual levou nove partidos políticos a colocarem de lado os diferendos.

O regime especial vai vigorar nos próximos três meses, podendo ser prolongado por igual período e esta uma solução era urgentemente necessária segundo um politólogo.

"Neste período, a crise do coronavírus é tão grave que as medidas urgentes precisam de ser tomadas na área da saúde, mas também as ligadas ao orçamento e a outros temas de âmbit oeconómico, considerando que estamos numa crise absolutamente sem precedentes", explicou Pierre Vercauteren, da Universidade Católica da Lovaina.

Covid-19: Bélgica decreta recolher obrigatório mas governo permite passeios de bicicleta https://t.co/EhGFb5Lqu6 — Jornal Económico (@ojeconomico) March 18, 2020

Uma moção de confiança do Parlamento deverá ser aprovada, quinta-feira, mas o partido nacionalista N-VA, o mais votado na região da Flandres, vai votar contra, alegando que se trata de uma manobra politica inaceitável.

"Eles estão a usar de forma abusiva a situação do coronavírus como pretexto par afazer outras coisas que não não têm nada a ver com o coronavírus", afirmou Peter de Roover, deputado nacionalista do N-VA.

A Bélgica decretou o confinamento da população em casa de 18 de março a 5 de abril. Os belgas podem sair à rua para comprar comida e medicamentos e passear por alguns momentos para se exercitarem, desde que o façam sozinhos ou com um membro da família que vive na mesma casa.