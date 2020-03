O papel das zonas verdes nas áreas urbanas

As cidades e seus arredores estão em expansão, afetando os ecossistemas. As áreas urbanas são frequentemente vistas como tendo menor biodiversidade, comparativamente ao campo, mas alguns estudos recentes sugerem que as zonas urbanas podem apoiar as populações de polinizadores. O coordenador do projeto Urban Green Up, Raúl Sánchez Francés, explica esta abordagem:

«Temos que considerar as cidades como ecossistemas para onde a população animal se mudou e, através de um projeto como o Urban Green Up, queremos unir a natureza e as cidades em todo um ecossistema. Os polinizadores são tão importantes em um ambiente natural quanto em um urbano, porque facilitam as condições de vida de outras espécies (polinizadoras) e geram uma estabilidade para o ecossistema urbano», explica Raúl Sánchez Francés.

As áreas metropolitanas desempenham um papel na conservação da vida selvagem e a manutenção de polinizadores de insetos é particularmente percetível nos espaços verdes urbanos.

Helen Rawlinson, que lidera projetos de infraestruturas verdes, explica que «um projeto como este dá uma oportunidade de aumentar a biodiversidade em toda a cidade, oferece uma oportunidade a mais polinizadores, sejam como moscas, abelhas ou borboletas, para aproveitar o espaço verde nos bolsos da cidade».