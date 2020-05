Covid-19: Os números e as notícias de quarta-feira, 20 de maio

14h45 (CET) Irão garante estar próximo do "controlo" da pandemia

O Presidente iraniano, Hassan Rohani, afirmou hoje que o país está próximo do “controlo” da pandemia da covid-19, num dia em que foram anunciados mais de 2.000 novos casos de contágio nas últimas 24 horas.

O Irão é o país mais atingido do Médio Oriente com 126.949 casos de contaminação e 7.183 mortos, segundo os números oficiais.

14h00 (CET) Mais 16 mortes e 228 casos em Portugal

Portugal regista hoje 1.263 mortes relacionadas com a covid-19, mais 16 do que na terça-feira, e 29.660 infetados, mais 228, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde.

13h20 (CET) Comissão Europeia descarta procedimentos por défice excessivo

A Comissão Europeia afastou hoje a possibilidade de instaurar procedimentos por défice excessivo aos Estados-membros, face ao impacto da pandemia da covid-19 na economia europeia.

“O coronavírus atingiu-nos como um asteroide, abrindo uma profunda cratera na economia europeia. O pacote da primavera do 'semestre europeu' foi reformulado e simplificado, a fim de fornecer orientações aos Estados-Membros sobre como atravessar esta verdadeira tempestade”, comentou o vice-presidente executivo da Comissão com a pasta de “Uma Economia ao Serviço das Pessoas”, Valdis Dombrovskis.

12h45 (CET) Ministra da Saúde assume infeção em mais de 3200 profissionais de saúde

Mais de 3200 profissionais de saúde foram infetados com covid-19, anunciou hoje a ministra portuguesa da Saúde, Marta Temido.

Segundo a ministra, os dados do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE) indicam que foram infetados 3259 profissionais de saúde, 480 dos quais médicos e 1069 enfermeiros.

12h00 (CET) Bélgica anuncia mais 42 óbitos e atinge as 9150 vítimas

As autoridades sanitárias belgas anunciaram mais 42 mortes e 192 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas.

O país já soma 55983 casos de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, responsáveis pela morte de 9150 pessoas.

11h30 (CET) Rússia entre o recorde diário de vítimas e um aumento mais baixo de casos

A Rússia registou 135 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, um recorde, mas assinalou também o aumento mais moderado desde o início de maio, com 8764 novos casos.

O país, que já soma 308.705 casos detetados desde o início da pandemia, contabiliza até ao momento 2972 vítimas mortais.

Paralelamente, houve uma queda no número de doentes (-633), com 220.341 pacientes em comparação com 220.974 no dia anterior.

11h00 (CET) África atinge os 2912 mortos e supera os 91 mil casos

O número de mortos provocados pela covid-19 em África subiu hoje para os 2.912, com mais de 91 mil infetados em 54 países.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas, o número de mortos subiu de 2.834 para 2.912, enquanto os infetados com o vírus SARS-CoV-2 passaram de 88.172 para 91.598.

A pandemia de SARS-CoV-2

O surto deste novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2 e que provoca a doença Covid-19, terá surgido em dezembro num mercado de rua de Wuhan, embora alguns estudos estimem que o vírus já estivesse presente naquela cidade chinesa desde outubro.

O primeiro alerta endereçado à Organização Mundial de Saúde aconteceu a 31 de dezembro referindo o caso de uma pneumonia desconhecida.

O primeiro registo na Europa surgiu a 24 de janeiro, em França, quatro dias depois dos Estados Unidos. Médicos em França sugerem, entretanto, ter assistido o primeiro paciente no país com Covid-19 a 27 de dezembro depois de repetirem em abril as análises de exames a antigos pacientes com sintomas suspeitos da nova doença. De acordo com os registos oficiais, a pandemia entrou em África, pelo Egito, a 15 de fevereiro, e dez dias depois chegou à América do Sul, pelo Brasil.

A pandemia bloqueou a maior parte do mundo desde meados de março. Dois meses depois, apesar da pandemia continuar em expansão, alguns países começam a afrouxar as medidas de contenção e a promover a retoma económica.