O governo britânico declarou na quinta-feira que um muro feito de memorial, em Londres, criado por aqueles que perderam entes queridos durante a pandemia do coronavírus, será preservado.

O muro de pedra de Portland, com mais de dois metros de altura, situado na margem sul do rio Tamisa, em frente ao Palácio de Westminster, será mantido para comemorar as cerca de 240 mil mortes relacionadas com o vírus no Reino Unido. Este memorial também pretende honrar o sacrifício de trabalhadores importantes, em especial nos setores da saúde e dos cuidados de saúde.

O National COVID Memorial Wall foi criado sem autorização oficial num troço de meio quilómetro do Albert Embankment em março de 2021, pelos grupos de ativistas COVID-19 Bereaved Families for Justice e Led by Donkeys, mas é agora mantido e acarinhado por um grupo de voluntários conhecido como The Friends of the Wall.

O mural, decorado com corações e mensagens que representa cada vida perdida, é cuidadosamente pintado pelos voluntários que o renovam semanalmente com tintas de alvenaria de longa duração.

O mural foi erguido um ano após a primeira morte relacionada com o vírus no Reino Unido, com o objetivo de representar visualmente a escala das perdas ocorridas no país durante a pandemia.

Uma voluntária escreve inscrições no muro comemorativo da COVID-19 em Londres, 15 de outubro de 2021 AP Photo

A ministra da Cultura, Fiona Twycross, afirmou que o muro é "uma recordação pungente e poderosa da escala da perda de vidas devido à pandemia" e que é "correto" que o número de vítimas da pandemia seja devidamente recordado.

"Muitas famílias não tiveram a oportunidade de se despedir de um ente querido", afirmou Twycross. "Hoje, comprometemo-nos a garantir que aqueles que morreram não são esquecidos."

O governo do Partido Trabalhista também disse que um dia de reflexão continuará a ter lugar anualmente em março e que irá apoiar novos espaços de reflexão em todo o país, incluindo muros memoriais.

O Reino Unido sofreu um dos surtos de COVID-19 mais mortíferos da Europa. Os ministros do anterior governo conservador, incluindo o então primeiro-ministro Boris Johnson, foram alvo de críticas pelas suas ações, em especial pelo atraso em colocar o país em confinamento em março de 2020.

No entanto, outros aspetos da resposta do país, nomeadamente a distribuição de vacinas, mereceram elogios.

Um inquérito nacional sobre todos os aspetos da gestão da pandemia, incluindo a preparação do país e as ações do governo, teve início há dois anos e deverá decorrer até 2027.