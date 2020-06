Trump quase escorrega mas não cai

Donald Trump faz 74 anos este domingo. Poucas horas antes, as dificuldades em descer uma rampa rolante em West Point reacenderam as questões sobre a saúde do atual presidente dos Estados Unidos. De tal forma que Trump quis desculpar-se. Através do Twitter, veio dizer que a rampa era muito íngreme, escorregadia e não tinha corrimão. Diz que a preocupação foi não cair para que não fizessem pouco dele nas Fake News. A mensagem termina com um elogio à corrida final.

Trump foi a West Point para presidir à formatura dos cadetes da Academia Militar. Uma cerimónia criticada como manobra de pré-campanha do presidente dos Estados Unidos, porque a escola superior do exército fica no Estado de Nova Iorque, um dos mais afetados pela Covid-19.

No discurso, agradeceu à Guarda Nacional pelo papel na segurança interna, mas não fez qualquer alusão aos manifestantes que se juntaram à porta da Academia.

O movimento pela importância das vidas negras voltou a pedir a demissão de Trump e a ajoelhar em homenagem a George Floyd, morto durante uma detenção policial há 3 semanas.