EUA admitem "sério problema" em alguns estados

Pelo terceiro dia consecutivo os Estados Unidos bateram o recorde no número de casos diários de covid-19, esta sexta-feira foram identificadas mais de 45 mil novas infeções no país. Vários estados voltam atrás no desconfinamento e para Anthony Fauci a situação preocupa... mas não em todo o lado.

O diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas lembra que há regiões no país onde a situação é bastante positiva, onde foram seguidas as recomendações e onde o desconfinamento tem sido prudente e eficaz mas admite que em muitos sítios enfrentam um sério problema.

O Governador do Texas, Greg Abbott, já afirmou estar arrependido de ter permitido a reabertura de bares e voltou atrás na decisão.

Na Florida, a venda de álcool em bares foi proibida uma vez que o distanciamento social não era respeitado. As praias do estado também estão encerradas de 3 a 7 de julho para evitar as habituais enchentes associadas ao feriado nacional dos Estados Unidos.