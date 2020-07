Um voyeur profissional

Qualquer fotógrafo que diz que não é um voyeur ou é estúpido ou um mentiroso Helmut Newton fotógrafo

É um dos fotógrafos mais importantes do século XX e um dos precursores do erotismo na fotografia de moda.

Em 2020, Helmut Newton faria 100 anos. Uma efeméride que fica marcada com um documentário sobre o controverso fotógrafo. Para muitos foi um génio e um excêntrico mas para outros foi um explorador de mulheres.

“The Bad and the Beautiful", de Gero von Boehm, lembra a vida e a carreira do jovem fotógrafo judeu, expulso de Berlim nazi, que com as suas fotografias criou uma nova imagem, muitas vezes provocadora, de mulheres. Lembra também a amizade polémica com Leni Riefenstahl, a realizadora e fotógrafa alemã que colaborou com o governo Hitler, e dá voz a muitas mulheres que fotografou.

O documentário vai ter estreia mundial na Alemanha, pouco antes dos 100 anos do nascimento de Newton, no final de Outubro.