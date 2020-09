António Costa faz apelo aos alunos no início do ano letivo

Na véspera de Portugal entrar em situação de contingência para tentar evitar o aumento descontrolado de novos casos de Covid-19, os alunos portugueses começaram a regressar às aulas.

Um arranque que não começou da melhor forma em alguns estabelecimentos. No liceu britânico St. Julian's, em Carcavelos, alunos e professores estão em quarentena preventiva depois de dois estudantes e dois docentes terem dado positivo ao novo coronavirus.

O primeiro-ministro, António Costa, foi à Escola Secundária de Benavente assinalar a abertura do ano escolar e pediu aos alunos que também façam a sua parte para evitar um aumento exponencial de contágios.

Um ano letivo que segundo a Federação Nacional de Professores (Fenprof) arranca com mais de 90% das escolas com falta de assistentes operacionais.

Esta segunda-feira o país registou 613 novas infeções e 4 mortes nas últimas 24 horas por coronavírus.

As autoridades continuam a fazer ações de sensibilização e fiscalização para prevenir ajuntamentos de pessoas, tal como aconteceu no domingo, em Fátima, quando as portas do Santuário tiveram de ser encerradas devido à multidão que se aglomerou no recinto para a peregrinação do 13 de setembro.

A partir desta terça-feira, com o início da situação de contingência em Portugal, passa a dez o limite máximo de concentração de pessoas na via pública. Fica também proibida a venda de bebidas alcoólicas a partir das oito da noite em todos os espaços comerciais, salvo nos restaurantes, no âmbito do serviço de refeições.