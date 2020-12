Criador Pierre Cardin morre aos 98 anos

Pierre Cardin, o homem por detrás da marca, morreu esta terça-feira aos 98 anos.

Mais do que uma marca famosa, Cardin costurou um império. O criador multifacetado ofereceu os talentos ao mundo da moda e a diversas indústrias criativas.

Nasceu em 1922, perto de Veneza, começando na moda aos 14 anos, como assistente de alfaiate.

Instalado en París desde 1945 foi Cardin contemporêneo de André Courrèges e Paco Rabanne na renovação da alta costura francesa na altura do pós-guerra. Passou por conceituadas casa de moda como Dior e Schiaparelli - a rival de Gabrielle Chanel.

Em 1950 criou a própria marca e foi pioneiro do pronto-a-vestir, mais acessível às massas do que a alta costura. Abraçou um pensamento inovador desde os anos 60 - incluindo uma modelo negra e uma japonesa nos desfiles e dando as boas-vindas a artistas no seu espaço parisiense.

O filme "House of Cardin" explora a carreira de um ícone, desde as origens humildes na Itália rural, até ao legado deixado no mundo da moda. Foi o último documentário autorizado de 98 anos de vida gloriosa e espreita a mente genial de Pierre Cardin.

Segundo anúnio da familia, o criador faleceu no hospital americano em Neuilly-sur-Seine, nos arredores de Paris.