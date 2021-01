"Slalom" o filme sobre o assédio sexual no desporto

"Slalom", o primeiro filme da francesa Charlène Favier contribui para o debate sobre o assédio sexual no desporto. Uma história com partes autobiográficas sobre uma jovem desportista controlada pelo treinador, que tenta dominá-la física e mentalmente.

A euronews falou com a realizadora no final de 2020 que disse que a ideia deste filme foi mesmo trabalhar a relação com o treinador - quis lidar com todas as ambiguidades e todas as contradições, sem nunca caricaturar as coisas, mas sem ser maniqueísta nesse sentido - e querer compreender o bem e o mal de modo absoluto. Construíu essa relação de influência. Dizendo que a personagem não queria viver uma situação dessas, mas que aos 15 anos não sabemos o que queremos.

O filme entrou para a Seleção Oficial do Festival de Cannes 2020, que acabou por não acontecer devido às restrições. A realizadora trabalhou no filme durante 8 anos e r**ecusa uma associação ao movimento #MeToo.**Tenta apenas colocar-se no lugar de uma adolescente inexperiente.

"Slalom" foi exibido em vários festivais e teve o apoio do público e crítica. Vai estrear na Europa assim que os cinemas reabrirem.