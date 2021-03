Bruxelas acusa Reino Unido de infração do acordo do Brexit

O governo do Reino Unido poderá ter de responder em tribunal por ter decidido, unilateralmente, alargar, de março para outubro, o período de adaptação sobre controlo de mercadorias com a União Europeia.

Esse controlo é feito na região da Irlanda do Norte e a Comissão Europeia comunicou ao Reino Unido, por carta, ter aberto um procedimento por infração do acordo do Brexit, que entrou em vigor a 1 de janeiro, alegando que a medida "mina a confiança" entre as partes.

Os políticos da República da Irlanda, a parte sul da ilha que continua a ser um Estado-membro da União Europeia, estão preocupados com a tensão no território.

"A acusacao europeia de que houve ação unilateral e a exigência de que seja anulada não vai levar a nada. O que mais tememos na Irlanda é que a situação fique ainda mais instável. O Brexit causou instabilidade e a ação do governo britânico tornou tudo ainda mais difícil", disse Neale Richmond, membro do partido Fine Gael, na República da Irlanda.

The EU launched legal proceedings against the United Kingdom on Monday over London's unilateral attempts to extend the Brexit grace period on food imports to Northern Ireland. https://t.co/MnQVu3Wf6z — CNN International (@cnni) March 15, 2021

Um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que a medida faz parte do processo de implementação do tratado e pode ser debatida de forma construtiva no comité conjunto que supervisiona o Brexit.

A polémica sobre exportação de vacinas contra a Covid-19 não tem ajudado as partes a dialogarem, com cada uma a "puxar para o seu lado".

A Comissão Europeia pediu uma resposta formal, nas próximas quatro semanas, sobre se vai ser implementada, a partir de abril, a medida do protocolo da Irlanda do Norte sobre estrito controlo dos bens que ali chegam vindos do resto do Reino Unido.

Se o caso chegar, de facto, ao Tribunal de Justiça da União Europeia, e o governo do Reino Unido for considerado culpado, poderá ter de pagar compensações financeiras e sofrer sanções comerciais.