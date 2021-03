The Smiths chegam ao cinema com "Shoplifters of the World"

A música dos Smiths, uma das bandas de pop alternativa mais icónicas dos anos 80, chega agora ao grande ecrã através de Shoplifters of the World. O filme, com realização de Stephen Kijak, conta uma história, verídica, sobre um DJ de uma rádio de Denver, no Colorado (Estados Unidos), sequestrado por um fã desgostoso com a separação da banda britânica e obrigado a passar música dos Smiths sem parar.

Morrissey e Johnny Marr, líderes da banda, nunca antes tinham autorizado a música deles a aparecer em filmes: "Precisávamos de ter acesso às faixas e o que aconteceu foi uma combinação de supervisores de música muito talentosos e relações pessoais que cultivámos ao longo de vários anos", diz Kijak, que além de realizador é também argumentista do filme.

A música dos anos 80 inspirou várias gerações de fãs e os atores do filme não são exceção: "Os Smiths, os Cure, David Bowie. Todos eles fizeram música que fala das experiências do dia-a-dia por que passam as pessoas", conta a atriz Helena Howard.

Os produtores quiseram aproveitar ao máximo a oportunidade... o filme tem um grande número de canções da banda de Morrissey e Johnny Marr: "Temos cerca de 20 canções dos Smiths, a maioria das quais nunca apareceu no cinema ou na TV. Isso é muito especial, todos concordamos com isso", diz Joe Manganiello, ator e produtor do filme.

"Shoplifters of the World" é lançado agora nos Estados unidos e chega ao mundo inteiro, através de várias plataformas, a partir do dia 26 de março.