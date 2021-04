Protestos voltam às ruas de Minneapolis

no comment

A cidade norte-americana de Minneapolis, no estado do Minnesota, foi mais uma vez palco de protestos contra a violência policial sobre as minorias étnicas, após a morte de mais um jovem negro pela polícia. O incidente ocorre menos de um ano da morte de George Floyd.

Daunte Wright, de 20 anos, morreu durante um controlo policial rotineiro. De acordo com a polícia de Brooklyn Centre a morte do jovem foi acidental. A agente em causa terá confundido a arma de serviço com um "taser".

Centenas de pessoas protestaram em frente à esquadra de Brooklyn Centre. As autoridades de segurança recorreram a gás lacrimogéneo para dispersar a multidão.