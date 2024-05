Vídeo. Pelo menos 75 pessoas morrem devido às cheias no Brasil

As inundações no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, mataram pelo menos 75 pessoas nos últimos sete dias e mais de 100 continuam desaparecidas. 88.000 pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas.

