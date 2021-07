Festival "Jazz À Vienne" homenageia Michel Petrucciani

O festival "Jazz à Vienne" prossegue no sudeste de França.

Este festival é um dos pontos altos da temporada jazzística na Europa.

O evento assinala 40 anos de existência e 30 anos desde o último concerto de Miles Davis no festival, em julho de 1991, pouco tempos antes de morrer.

O fundador do festival conta-nos a história deste momento.

"O interesse é que se trata da última gravação com a sua orquestra. Ele tocou em outros concertos antes de morrer, seja em Montreux ou Paris mas foi em outros contextos e com outros músicos.

Em particular ele interpretou peças compostas por Prince. Estava prevista a gravação de um álbum mas infelizmente ele não teve tempo para ir para estúdio, e é aqui que reside o interesse deste registo. E o facto de que o reeditámos depois de melhorarmos o som, trata-se de algo excecional" afirma Jean-Paul Boutellier, fundador do evento e "memória viva" do evento.

Para além de Miles Davis, o talento do músico de jazz francês Michel Petrucciani também mereceu destaque.

O diretor artístico do festival Benjamin Tanguy explica:

"Esta edição respeita totalmente a essência da história do festival tanto através de nomes que marcaram a história do festival e do jazz, mas também a nova geração que tentamos divulgar e sem esquecer os vários cruzamentos, e claro, o tributo que fazemos a Michel Petrucciani".

A encabeçar este tributo esteve o guitarrista e pianista Tony Petrucciani, pai do músico em destaque que faleceu em 1999.

"O que é muito interessante é que há músicos que são muito bons e que tocam os temas do Michel. Ele gostava muito de tocar aqui devido à beleza do local e do palco, esta montanha que reflete o som, é lindo", afirma Tony Petrucciani.

O festival "Jazz à Vienne" termina a 10 de julho, poucos dias antes do início de outro festival, o aclamado festival de Jazz de Montreux.