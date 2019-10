Festival combina Jazz e vinho em Itália

Tamanho do texto

"Jazz and Wine of Peace" ("Jazz e o Vinho da Paz" na tradução em português) é assim que se chama o festival de jazz que há 22 anos leva grandes nomes do jazz italiano e internacional à comuna de Cormons, no norte de Itália.

O festival reúne o gosto pelo jazz e pelo vinho, e com ele a descoberta da riqueza gastronómica da região de Friuli-Venezia Giulia.

Durante cinco dias, entre 19 e 27 de outubro, nomes grandes da cena internacional de jazz levaram a música a esta região próxima à fronteira com a Eslovénia.

Um total de 45 concertos e mais de oito mil espetadores.

Entre os artistas internacionais contou-se Bill Frisell.

"Quando falo do projeto Harmonia podemos pensar em termos musicais, por exemplo, vozes em conjunto... mas também significa... que é uma forma das pessoas se juntarem", disse Bill Frisell.

Entre os pontos altos deste festival contou-se o concerto do trio de David Murray assim como o concerto de John McLaughlin.

O festival encerrou no sábado à noite com chave de ouro. Nada mais, nada menos do que a cantora Diane Reeves que encheu o Teatro Verdi em Gorizia.

"As coisas mudam e é assim que o mundo avança. Mas eu sou quem sou e vou continuar a crescer, há tanto para fazer, e porque vivemos numa sociedade global é mais fácil falar com as pessoas e perceber quem são. E isso é uma inspiração", disse Diane Reeves.

Uma despedida que já deixa no ar a antecipação do que será a edição do próximo ano.