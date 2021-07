A Inglaterra goleou a Ucrânia por 4-0 e está nas meias-finais do Campeonato da Europa 25 anos depois. O sonho inglês começou a ser construído logo aos 4 minutos com um golo de Harry Kane e se os ucranianos ainda foram capazes de discutir o resultado até ao descanso, no segundo tempo os ingleses voltaram a entrar a todo o gás.

Harry Maguire, Harry Kane outra vez e Jordan Henderson completaram a goleada e se o vendaval ofensivo impressionou, que dizer do registo defensivo? A equipa de Gareth Southgate chega a esta fase do torneio sem qualquer golo sofrido.

O selecionador inglês foi apontado como o vilão em 1996 por ter falhado o penálti decisivo nas meias-finais contra a Alemanha e procura um lugar na história, agora pelos melhores motivos, a partir do banco.

A equipa inglesa irá discutir um lugar no jogo decisivo com a Dinamarca, que deixou pelo caminho a Chéquia com uma vitória por 2-1. Thomas Delaney (o melhor jogador em campo) e Kasper Dolberg marcaram para os dinamarqueses no primeiro tempo, o inevitável Patrik Schick marcou o tento de honra dos checos após o descanso.

A Dinamarca chega a esta fase do torneio pela primeira vez desde 1992, ano em que acabou por levantar o troféu naquela que foi a sua maior conquista internacional graças a uma equipa onde brilhavam Brian Laudrup, Peter Schmeichel e John Jensen.

A outra meia-final coloca frente a frente Itália e Espanha. Todos os jogos ainda por disputar no torneio terão lugar no Estádio de Wembley.