Inteligência Artifical exposta em Atenas

"You and A.I", "Eu e a Inteligência artifical", é a mais recente exposição do parque Pedion tou Areos, em Atenas, na Grécia.

Organizada pela Fundação Onassis, são 25 as obras expostas ao ar livre com uma ideia por detrás: Mostrar a inteligência artifical não como algo do futuro mas como uma realidade do presente.

A exposição tem três percursos diferentes que se centram na forma como a humanidade vê a inteligência artificial. A curadora da exposição fala da área não como um termo abstrato, mas como algo que usamos no dia-a-dia. Irini Papadimitriou diz que a ideia desta exibição não é apresentar uma visão distópica ou utópica da inteligência artificial, mas sim ajudar a perceber o quão a área está na nossa vida pessoal.

Estão espalhados pelos percursos do parque ecrãs em alta definição e esculturas 3D. São 140 m2 de arte digital, exposta até 18 de julho.