As lágrimas de Lionel Messi ao anunciar a saída do Barcelona deram a volta ao mundo mas secaram depressa. A vida continua e para o craque argentino, a vida dentro das quatro linhas irá continuar no relvado do Parque dos Príncipes.

A imprensa francesa garante que foi alcançado um acordo com o Paris Saint-Germain, uma possibilidade que tinha sido admitida pelo próprio durante a despedida do Camp Nou e que deixou os adeptos do PSG de água na boca.

Na capital francesa, a expectativa é grande para ver Lionel Messi com as cores do clube e desde o anúncio que há adeptos à espera do argentino.

De acordo com os relatos que chegam desde Paris, o contrato de Messi será válido até 2023, com mais uma temporada de opção, a troco de 35 milhões de euros por ano.