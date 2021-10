Cidade espanhola é exemplo de sustentabilidade

La Nucía, a cidade espanhola situada na província de Alicante, a dez quilómetros dos arranha-céus de Benidorm, quer ser um "oásis de sustentabilidade".

A meta foi traçada há cerca de 20 anos. Desde aí, tornou-se na única cidade em Espanha a ganhar três prémios Architizer, os Óscares da arquitectura internacional. Dois deles pelo “Lab Nucía”, um edifício público projetado pelo Crystalzoo studio.

José Luis Campos, arquiteto e diretor do estúdio, explica à Euronews que a abordagem da sua equipa é “rever os projetos sustentáveis que existem na zona, propondo a forma como se construía no passado”. “Podem ser um pouco mais caros de construir mas, com o tempo, são muito mais rentáveis economicamente", sublinha.

Menos impostos para reciclar mais

Ao lado do “Lab Nucía” foi construída uma fábrica que recompensa aqueles que mais reciclam, com a redução dos impostos municipais. La Nucía avançou com várias medidas ambientais como o carregamento gratuito dos carros elétricos e o controlo da temperatura e utilização dos contentores do lixo.

Bernabé Cano, autarca da cidade, conta que “o primeiro passo foi tirar o tráfego da cidade velha, e depois a criação de novas áreas verdes, a recuperação de todas as áreas ajardinadas e com pinheiros autóctones e a criação de “pulmões” ao longo do município “.

A sustentabilidade é também a base de “La Nucía uma cidade do desporto”, com 400 mil metros quadrados disponíveis para campeões olímpicos, equipas internacionais de futebol e milhares de residentes.

O grande desafio é continuar a crescer no caminho de protecção do ambiente