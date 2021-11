Regresso da São Paulo Fashion Week com aplausos na primeira pessoa

É o evento de moda mais importante da América Latina e está de regresso com sotaque brasileiro. A São Paulo Fashion Week voltou às passerelles com público ao vivo, no Parque do Ibirapuera, no Brasil, depois de quase dois anos de encerramento.

Abriram-se as portas e as passerelles do público, ansioso para ver, as propostas de 48 marcas - na primeira pessoa, da primeira à última filas. Deram-se os últimos toques de brilho, alinharam-se as últimas modelos e, ficou tudo pronto para a moda brasileira voltar a brilhar.

Coleção Torinno, de Luis Fiod - Semana da Moda de São Paulo, Brasil Andre Penner/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

A São Paulo Fashion Week, criada nos anos 90, é considerada um dos eventos de moda mais proeminentes fora das Quatro Grandes semanas da moda: de Nova Iorque, Londres, Paris e Milão. A São Paulo Fashion Week, criada nos anos 90, foi recebida com emoção e com aplausos e mais aplausos, numa demonstração de apreço pelo regresso da moda e da normalidade.

Criação da coleção Torinno durante a São Paulo Fashion Week em São Paulo, Brasil. (AP Photo/Andre Penner) Andre Penner/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

O evento abriu com o programa "Cria Costura", concebido para fomentar o talento das comunidades mais pobres e até dia 21 de novembro, vai apresentar linhas de estilistas de topo de todo o país. O programa cria oportunidades e costura necessidades, no mundo da moda, do Brasil.