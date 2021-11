Grito alemão no ultra trail da Madeira

Tamanho do texto

O alemão Hannes Namberger venceu este fim de semana o Ultra Trail da ilha da Madeira, em Portugal. O já famoso MIUT (Madeira Island Ultra Trail) contou este ano com mais de 1.300 inscritos, incluindo 797 portugueses, enquanto os restantes eram oriundos de 41 países.

A "pérola do Atlântico" foi de novo palco de uma das etapas do mundial de ultra trail. A 12.ª edição do MIUT teve o tiro de partida em Porto Moniz, ainda a noite dominava naquela latitude.

Com o nascer do sol, as montanhas da Madeira tomaram conta da corrida e tiraram ainda mais fôlego a alguns dos atletas.

Hannes Namberger destacou-se ao longo dos 115 quilómetros do percurso mais longo da prova madeirense. Seguido de não muito longe pelo russo Dmitry Mityaev, numa ultra maratona também a mostrar a força das mulheres.

O melhor português foi Joel Pinto, na 13.ª posição, mas a grande celebração à chegada à meta, no Machico, coube claro a Hannes Namberger.

O alemão cumpriu a distância em pouco 14:00,36 horas, deixando Mityaev a mais de 40 minutos, com o suíço Jean-Philippe Tschumi a fechar o pódio da geral, com quase 14:50 horas de prova.

No quadro feminino, a primeira a cortar a meta foi a norte-americana Hillary Allen, 16ª da geral, que cumpriu o trajeto em 17:18,26 horas. Na segunda posição ficou a norueguesa Kirsten Amundsgaard, a quase meia hora de distância, e em terceiro a russa Ekateryna Mityaeva, esposa de Dmitry, o segundo na prova masculina.

Esta 12.ª edição do MIUT marcou o regresso do ultra trail mundial à olha da Madeira depois de ter sido suspenso no ano passado devido às restrições para conter a Covid-19.

A última edição tinha decorrido em 2019 e na altura contou com um atleta especial, o jornalista da Euronews Rodrigo Barbosa, que nos mostrou a prova por dentro, a convite da organização.

A próxima edição do MIUT já tem datas. Vai realizar-se a 23 de abril de 2022. As inscrições devem abrir a meio de dezembro.