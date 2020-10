Resistir ao frio e à neve nos 180 km do Ultra Trail de Jura

Decorreu este fim de semana na cordilheira de montanhas de Jura, em França e com passagem pela Suíça, uma das poucas provas de "ultra trail" a sobreviver este ano aos cancelamentos de eventos desportivos provocados pela pandemia.

Super organisation! Merci à l organisation et aux supers bénévoles!! Publiée par Stéphanie Perriard sur Dimanche 4 octobre 2020

Os grandes vencedores da prova principal de 180 quilómetros e 7.800 metros de desnível positivo (md+) foram dois suíços.

Após a partida às 08 horas da manhã de sexta-feira, 2 de outubro, Fabrice Fauser foi o mais rápido ao cumprir o percurso em 25:53,39 horas e Stéphanie Perriard, em 12.° da geral, foi a primeira mulher a cortar a meta, com o tempo de 30:23,09 horas.

No sábado foi dado o tiro de partida para as categorias "franco-suíça", com um percurso de 112 km e 4650 md+, e "raposa", de 72 km/ 2.600 md+. Este domingo, realizaram-se as duas categorias de trajetos mais curto: a CMM (38 km/1.100 md+) e a "lince" (19 km/ 690 md+).

A marcar a competição estiveram as medidas sanitárias impostas pela organização aos cerca de dois mil atletas inscritos como o uso de máscara obrigatório nas áreas de maior aglomeração de pessoas e nos primeiros 200 metros de corrida, o que não foi respeitado a 100%.

Nas zonas de descanso, foi preparado um circuito de sentido único para evitar cruzamentos de atletas e os alimentos à disposição eram-lhes entregues e não recolhidos por cada um como era habitual neste tipo de provas.

Foi também pedido aos atletas que tentassem manter um metro de distância entre eles no decorrer da prova, o que nem sempre se revela fácil.

As inscrições este ano voltaram a esgotar e, mesmo com todas as incertezas como a autorização para haver prova que apenas surgiu 24 horas antes da partida, havia lista de espera.

Une journée Jurassienne en 4 saisons ! 😍☀️🌧❄️💨 (Bravo aux 6 survivants Suchet/Aiguilles)! Benjamin Becker Publiée par Ultra Trail des Montagnes du Jura sur Samedi 3 octobre 2020

O frio, o vento, a chuva e a neve, que obrigaram inclusive a alterar parte do percurso de altitude na prova mais longa, provocaram muitas desistências. Pelo menos, um terço dos participantes não chegou ao fim.

A festa, por isso, acabou por ser de todos os que conseguiram terminar esta corrida realizada em condições climatéricas extremas e marcada por algumas limitações impostas pela Covid-19.