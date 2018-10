Tamanho do texto

O jornalista Rodrigo Barbosa iniciou o Azores Triangle Adventure na ilha do Pico. Objetivo: correr 30 quilómetros, com um desnível positivo de 2400 metros, entre a Madalena do Pico e o ponto mais alto de Portugal.

Mas o tempo não ajudou. A prova teve de ser encurtada na reta final, terminando na Casa da Montanha. No entanto, a experiência, essa, vale a pena ver.