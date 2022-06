Carta de Al Capone vai a leilão

Um revólver e uma carta escrita por Al Capone durante o tempo que passou na prisão de Alcatraz vão ser leiloados em Beverly Hills, no final do mês de agosto. Os dois objetos fazem parte do leilão “The Mob”, que reúne uma coleção de pertences de gangsters famosos. Da coleção também fazem parte as luvas de boxe do irlandês Mickey Cohen e uma máquina fotográfica de Anthony Spilotro, membro do gangue "Hole in the Wall".