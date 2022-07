Manifestantes ocupam palácio presidencial no Sri Lanka

Após meses de protestos nas ruas, os cingaleses conseguiram a promessa de demissão do presidente e do primeiro-ministro e ocuparam este domingo o Palácio Presidencial e a residência oficial do chefe do governo.

Cansados de promessas dizem que só arredam pé quando ambos se demitirem de facto.

Um manifestante afirma: "É com prazer que vemos como ganhámos realmente a liberdade tendo passado por esta presidência rígida que governava o país. Este presidente e o primeiro-ministro deveriam ter-se demitido há muito tempo, mas resistem à luta do povo. Portanto, penso que temos cerca de 90 por cento de vitória, por isso, vamos esperar até à realização dos 100 por cento. "

A situação política é algo caótica, mas não há incidentes de maior a registar.

O exército está a apelar à ajuda do povo para manter a lei e a ordem, enquanto os partido políticos da oposição se reúnem para alcançarem um acordo sobre um novo governo.

Há meses que o Sri Lanka vive manifestações e tumultos com pedidos de demissão do presidente e do chefe do governo, na sequência do colapso económico que desencadeou uma escassez de alimentos, combustíveis e outros bens essenciais.

As manifestações praticamente desmantelaram a dinastia política Rajapaksa, que governou o Sri Lanka durante a maior parte das duas últimas décadas, mas é acusada pelos manifestantes de má gestão e corrupção.

O irmão mais velho do presidente demitiu-se do cargo de primeiro-ministro em maio, após violentos protestos e procurou segurança numa base naval.