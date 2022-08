Governo do Montenegro declara três dias de luto por massacre

O governo do Montenegro declarou três dias de luto nacional em homenagem às vítimas do massacre desta sexta-feira. De acordo com testemunhas, um homem munido de uma caçadeira disparou aleatoriamente pelas ruas da cidade de Cetinje, dando início a um tiroteio do qual resultaram pelo menos 11 mortos e seis feridos.

Entre as vítimas mortais estão duas crianças, de oito e 11 anos, e a respetiva mãe, que viviam como inquilinos na casa do agressor.

O atirador foi também abatido a tiro, mas por outro cidadão que passava no local.

Em declarações aos jornalistas, o primeiro-ministro montenegrino, Dritan Abazović, lamentou a "tragédia sem precedentes" no país e pediu à população que "mantenha as famílias das vítimas nos seus pensamentos". O líder do governo disse ainda estar a rezar "para que todos os feridos, especialmente os feridos graves, sobrevivam".

As autoridades já conhecem a identidade do atacante, um homem de 34 anos, a que optaram por identificara com as iniciais "V.B.".

De acordo com os média locais, o tiroteio terá começado durante uma discussão familiar. No entanto, a polícia ainda não revelou as causas por trás do ataque.