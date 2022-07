Revelado vídeo do momento do tiroteio de Uvalde

Centenas de pessoas saíram à rua na capital dos EUA, esta quarta-feira, para exigir leis mais apertadas para o uso de armas. A manifestação organizada em frente ao capitólio acontece depois de reveladas as imagens das câmeras de vigilância da escola de Uvalde, no Texas, no momento do tiroteio, que aconteceu há dois meses, onde morreram 19 crianças e duas professoras.

No vídeo é possível ver o atirador e o tempo que a polícia demorou a agir. As autoridades estão a ser criticadas pela demora na resposta.

Javier Cazares, pai de Jackie Cazares, vítima mortal do tiroteio, diz que viu o vídeo e afirma que a ação da polícia é "embaraçosa". Javier diz que "há polícias a rir, outros a passar álcool gel nas mãos, outros a mandar mensagens no telemóvel." e critica a demora na resposta: "Deveriam ter chegado lá mais rapidamente".

O vídeo tem 77 minutos e foi publicado na terça-feira pelo jornal diário Austin American-Statesman, num momento em que decorrem as investigações do tiroteio.

Nas imagens vê-se uma criança a esconder-se, já depois do atirador entrar no edificio. Passado alguns minutos, a polícia a entrar na escola.

Este foi um dos tiroteios mais mortais de sempre no país. Terminou com a morte do atirador, Salvador Ramos, de 18 anos, que disparou mais de 100 tiros.