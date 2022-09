Instituto do estudo da guerra diz que Ucrânia está a fazer avanços

A contra-ofensiva ucraniana está a fazer progressos no sul e no leste do país, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra. As forças ucranianas estão a avançar ao longo de vários eixos no oeste de Kherson e conquistaram território através do rio Siverskyi Donets na região de Donetsk.

"As bandeiras ucranianas estão a voltar para os lugares onde deveriam estar por direito", foi a frase do presidente da Ucrânia, quando anunciou a libertação de dois marcos não identificados no sul da Ucrânia.

As autoridades compartilharam imagens que mostram forças ucranianas a levantar uma bandeira num prédio de hospital na região de Kherson.

Isto levantou discussões entre alguns mil bloggers russos, mas o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que as forças ucranianas continuam a realizar tentativas mal sucedidas de avançar.

Zelenskyy anunciou também que a Ucrânia conseguiu recuperar numa zona em Donetsk.

Imagens geolocalizadas do fim de semana mostram que as forças ucranianas cruzaram o rio Siverskyi Donets e assumiram o controlo de Ozerne, aproximadamente 20 km a leste de Slovyansk.

O Instituto para o Estudo da Guerra diz que o facto das forças ucranianas terem cruzado o rio sem perigo sugere a degradação do controlo russo da margem esquerda do rio, a leste de Slovyansk.

O Ministério da Defesa do Reino Unido acrescenta que O objetivo político da operação em Donbass continua a ser garantir a totalidade da região de Donetsk, o que permitiria ao Kremlin anunciar que perdeu a zona.

Embora a Rússia tenha tenha tido grande sucesso, - o Ministério da Defesa do Reino Unido, - as forças russas ainda estão a avançar apenas cerca de 1 km por semana em direção a Bakhmut.