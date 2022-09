Carlos III faz primeiro discurso no parlamento britânico

Pela primeira vez na qualidade de monarca, o Rei Carlos III discursou no Parlamento britânico, para receber as condolências pela morte da mãe, Isabel II, da parte dos membros das duas câmaras: Lordes e Comuns. Acompanhado pela rainha consorte Camilla, o Rei discursou perante os parlamentares reunidos no Wesminster Hall:

"Estou profundamente agradecido pelas mensagens de condolências dadas pela Câmara dos Lordes e pela Câmara dos Comuns, que tão bem refletem aquilo que a nossa falecida soberana, a minha querida mãe, a Rainha, significava para todos nós. Tal como Shakespeare disse a respeito de Isabel primeira, era um padrão para todos os príncipes", disse no discurso.

Corpo de Isabel II na Escócia

Depois do discurso, os reis regressaram à Escócia, mais precisamente a Edimurgo, onde o corpo de Isabel II está em câmara ardente depois de uma viagem com início no Castelo de Balmoral, local de falecimento da Rainha, que passou por várias aldeias no percurso.

Depois da do castelo de Holyrood House, residência real na capital escocesa, o corpo da monarca vai ficar 24 horas na Catedral de Santo Egídio, antes de seguir viagem para Londres, desta vez de avião. O funeral está marcado para segunda-feira, dia 19 de setembro.