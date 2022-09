Ronaldo na seleção até ao Europeu de 2024

Cristiano Ronaldo vai manter-se na Seleção Nacional pelo menos até ao europeu de 2024. Foi isso que ele próprio prometeu, na cerimónia de entrega do prémio de melhor goleador da seleção, na gala das "Quinas de Ouro" organizada pela Federação Portuguesa de Futebol. Para já, o craque está concentrado no Mundial do Qatar.

"Quero fazer parte da seleção no mundial e no europeu também", assumo já - disse Cristiano Ronaldo

Se cumprir a promessa e a boa forma física continuar a justificar as chamadas à seleção, Cristiano Ronaldo terá 39 anos quando começar o Europeu de 2024 na Alemanha. Portugal joga este sábado com a Chéquia e na terça com Espanha para a Liga das Nações. Jogos que vão também servir para medir o pulso à forma da equipa, a cerca de dois meses do Mundial do Qatar.

Em termos de clube, muito se tem especulado nos últimos meses sobre o futuro de Cristiano Ronaldo, que chegou a ser dado como certo em várias equipas, incluindo o Sporting. Ronaldo acabou por ficar no Manchester United, onde nem sempre tem sido titular.