Batalha iminente em Kherson nas mãos do exército russo há quase oito meses

A batalha de Kherson parece iminente e pode ser fundamental na contraofensiva das forças da Ucrânia. A cidade portuária na foz do rio Dnipro está nas mãos do exército russo há quase oito meses e, à medida que o exército ucraniano se aproxima das margens do rio, as forças russas retiraram-se de duas aldeias da região, (Chkalove e Charivne).

Perante o avanço de Kiev, os líderes pró-russos de Kherson lançaram uma vasta operação para evacuar a cidade. Os residentes deixam as casas à pressa, a bordo de um barco, para se refugiarem na outra margem sob controlo russo. Kiev fala de deportações, mas muitas pessoas dizem estar a par que esta é uma viagem sem regresso.

A Ucrânia teve de reduzir o consumo de eletricidade. Um terço das infraestruturas energéticas foi destruída por ataques russos, e o país teme um colapso total com a aproximação do inverno. As ruas de Kharkiv estão na plena na escuridão e as pessoas começam a adaptar-se à escassez. O presidente Volodymyr Zelensky anunciou que mais de 1.100 localidades estiveram sem energia neste domingo e voltou a pedir aos ucranianos para reduzirem o consumo de eletricidade, depois de novos ataque a infraestruturas energéticas