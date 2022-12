Pelo menos três mortos num tiroteio esta sexta-feira em Paris

Um tiroteio no centro de Paris provocou pelo menos três mortes. O ataque teve lugar pouco antes do meio-dia junto de um Centro Cultural Curdo e provocou ainda três feridos, um dos quais em estado grave.

O suspeito foi detido e a arma usada no ataque foi apreendida. Trata-se de um homem de 69 anos de nacionalidade francesa, já conhecido das autoridades francesas.

De acordo com os meios de comunicação locais, no seu cadastro constam já duas condenações por tentativas de homicídio, a mais recente em dezembro do ano passado por atacar duas pessoas com uma arma branca num acampamento de migrantes.

Tinha sido libertado da prisão a 12 de dezembro e estava proibido de deter qualquer tipo de armas.

De acordo com o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, o atacante tinha a intenção de atingir cidadãos estrangeiros. Já Alexandra Cordebard, Presidente da junta de freguesia local, disse que o bairro tinha um ambiente multicultural e que acolhia diferentes comunidades em harmonia há vários anos, pelo que este ataque à comunidade curda era uma terrível tragédia para todos.

Menos harmoniosa foi a reação da comunidade curda, que acabou por se envolver em confrontos com elementos do forte aparato policial gerado com a visita do ministro do Interior ao local. A polícia foi obrigada a recorrer a gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes.