Vídeo. Saint-Tropez despede-se de Brigitte Bardot

Realizou-se uma cerimónia católica privada na igreja Notre-Dame-de-l’Assomption, com a presença de familiares próximos, amigos e figuras ligadas à sua vida e às causas que defendeu.
No exterior, multidões encheram as ruas estreitas e aplaudiram à passagem do carro fúnebre, enquanto outros acompanharam a cerimónia em ecrãs no porto. Ao longo do dia, as homenagens centraram-se na sua firme defesa dos animais, a par de memórias da carreira no cinema e da liberdade que veio a simbolizar nos anos 1960.
Foi depois sepultada numa cerimónia privada no cemitério marinho com vista para o Mediterrâneo, junto de familiares. Seguiu-se uma homenagem pública, refletindo tanto a admiração pelo seu trabalho como as divisões que marcaram a sua vida pública.