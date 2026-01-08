Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Carregam caixão de Brigitte Bardot para o interior da igreja Notre-Dame de l’Assomption em Saint-Tropez
No Comment

Vídeo. Saint-Tropez despede-se de Brigitte Bardot

Últimas notícias:

Brigitte Bardot foi sepultada em Saint-Tropez após a morte por cancro, aos 91 anos

Realizou-se uma cerimónia católica privada na igreja Notre-Dame-de-l’Assomption, com a presença de familiares próximos, amigos e figuras ligadas à sua vida e às causas que defendeu.

No exterior, multidões encheram as ruas estreitas e aplaudiram à passagem do carro fúnebre, enquanto outros acompanharam a cerimónia em ecrãs no porto. Ao longo do dia, as homenagens centraram-se na sua firme defesa dos animais, a par de memórias da carreira no cinema e da liberdade que veio a simbolizar nos anos 1960.

Foi depois sepultada numa cerimónia privada no cemitério marinho com vista para o Mediterrâneo, junto de familiares. Seguiu-se uma homenagem pública, refletindo tanto a admiração pelo seu trabalho como as divisões que marcaram a sua vida pública.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre musica Veja todos os artigos sobre taste Veja todos os artigos sobre uncovering-europe
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE