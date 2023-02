Sean Penn apresentou esta sexta-feira na Berlinale o documentário sobre a guerra na Ucrânia, realizado em parceria comAaron Kaufman**.** Com todas as sessões públicas já esgotadas, “Superpower” nasceu como um projeto para contar a ascensão de um ator de comédia a presidente.

O plano acabaria por ser atropelado pela realidade no dia da invasão russa, quando a equipa de filmagens se encontrava em Kiev pronta a entrevistar Volodymyr Zelenskyy.

Em competição na seleção oficial está outro marco da história... da comunicação. “Blackberry”, do realizador canadiano Matt Johnson, fala com drama e humor do génio criador do telemóvel com nome de amora e do percurso de glória e declínio do aparelho que foi líder de vendas na América até à chegada do iPhone.

Também a competir, mas longe de ser consensual está “Someday We’ll Tell Each Other Everything", da realizadora franco-alemã Emily Atef.

Baseado no romance de Daniela Krien, o filme que explora tabus da sexualidade feminina através da história de uma jovem que se apaixona por um homem mais velho, na Alemanha do Leste, no verão de 1990, pouco depois da queda do muro de Berlim.