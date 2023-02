Um em cada dois ucranianos precisa de apoio psicológico

A destruição e perda de vidas são consequências óbvias da invasão russa da Ucrânia, mas este ano de guerra e está também a ter um efeito devastador sobre a saúde mental da população ucraniana.

Segundo o governo de Kiev, mais de 60% dos soldados sofrem de distúrbios de stress pós-traumático e cerca de metade da população necessita de ajuda psicológica.

Oleg Berezyuk, psiquiatra, diz que "há seis meses, estava ainda a aprender e não saberia o que dizer aos pacientes. Agora, entende que as pessoas devem saber que alguém as vai ajudar".

O objetivo é assegurar que os problemas de saúde mental não impedem as pessoas de continuar a viver. Para muitos, que viram familiares ou amigos próximos morrer ou sofrer com a guerra, as feridas psicológicas são profundas e ninguém sabe como serão os próximos 12 meses.