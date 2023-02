Forças russas endurecem ofensiva no leste da Ucrânia

Na Ucrânia, as forças russas estão a endurecer a ofensiva na zona de Kreminna, pero de Krupiansk, no leste do país.

A informação foi avançada pelo governador ucraniano da região de Luhansk, Serhiy Hayday, citado pela agência noticiosa Ukrinform.

"[Este domingo], a situação mais difícil é em direção a Kreminna. Grande parte dos bombardeamentos e dos ataques estão aqui concentrados. [Os russos] estão a tentar penetrar nas nossas defesas a algum momento." Serhiy Hayday Governador ucraniano da região de Luhansk

Mais a norte, em direção à cidade de Svatove, as posições ucranianas estão mais "estáveis", acrescentou o governador.

De acordo com Serhiy Hayday, o exército ucraniano está a destruir equipamento russo.

Os soldados só pensam em derrotar os invasores para devolver alguma tranquilidade à Ucrânia.

Em Kupiansk, a população vive dificuldades a escassos quilómetros da linha da frente.

Os vizinhos da localidade de Zelene recebem ajuda humanitária entre ruídos de bombardeamentos da frente russa a todo o instante.