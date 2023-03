CEO do TikTok ouvido no Congresso norte-americano

Com os apelos crescentes dos Estados Unidos e de outros países ocidentais para que o TikTok seja banido, o CEO foi ouvido no Congresso norte-americano. Shou Chew respondeu a perguntas sobre cibersegurança e as relações com o Governo chinês. Negou que o Tik Tok seja uma ferramenta para agentes estrangeiros.

“Ouvimos preocupações importantes sobre o potencial de acesso estrangeiro indesejado aos dados dos EUA e a possível manipulação do ecossistema TikTok dos EUA. A nossa abordagem nunca foi descartar ou banalizar nenhuma dessas preocupações", disse Shou Chew.

O TikTok tem cerca de 150 milhões de utilizadores nos Estados Unidos. Washington e os governos europeus expressaram preocupação de que os dados dos utilizadores possam acabar nas mãos das autoridades chinesas. Pequim nega e diz que a rede social é uma vítima inocente numa disputa geopolítica sobre comércio e tecnologia.