Universal Music Group retira todas as suas músicas do TikTok

De Euronews

Numa carta aberta, a Universal Music Group acusa a rede social TikTok de tentativas de “intimidação” e de “patrocionar a substituição de artistas pela IA”.

PUBLICIDADE

O acordo entre a Universal Music Group (UMG) e o TikTok deverá expirar nas próximas 24 horas, depois das duas empresas não terem conseguido negociar a renovação do contrato.

A UMG, uma das maiores editoras discográficas do mundo, e a rede social não chegaram a acordo sobre questões como a compensação dos artistas e a inteligência artificial (IA), o que signfica que algumas das músicas mais populares do mundo, de artistas como Taylor Swift e Harry Styles, vão ser removidas da biblioteca da aplicação.

Numa carta aberta intitulada de "Why we must call Time Out on TikTok", publicada na passada terça-feira, a UMG acusou o TikTok de tentar "intimidar" a empresa e de propor "um acordo de valor inferior ao anterior, e muito inferior ao justo de mercado", e que "não reflete o seu crescimento exponencial".

Ao mesmo tempo, a UMG referiu que o Tik Tok recusou tomar medidas suficientes para proteger os artistas da “proliferação” de conteúdos gerados por IA e da violação de direitos de autor. A editora discográfica acrescenta, inclusive, que a rede social está a “patrocionar a subsituição de artistas pela IA”, segundo as agências internacionais.

O TikTok respondeu à carta da UMG e acusou a discográfica de “interesses egoístas” e de espalhar uma “narrativa falsa”.

"É triste e dececionante que a Universal Music Group tenha colocado a sua própria ganância acima dos interesses dos seus artistas e compositores", diz a declaração do TikTok.