Suécia vence e faz história no Festival Eurovisão da Canção

Pela primeira vez na história do evento, uma mulher ganha duas vezese a competição. Finlândia e Israel ficaram no pódio. Portugal conquistou o 23.° lugar na final.

A Suécia ganhou o Festival Eurovisão da Canção e fez história: Loreen é a primeira artista feminina a vencer duas vezes a competição.

Portugal e o "AI, coração* de Mimicat" saíram de Liverpool com o 23.° lugar.

Mimicat interpreta "Ai, Coração" por Portugal na final do Festival Eurovisão da Canção 2023, em Liverpool, Inglaterra

Mas de volta ao pódio, "Tattoo", uma balada de ritmos poderosos, valeu aos suecos a sétima vitória no concurso, um feito só antes conseguido pela Irlanda.

Loreen era desde cedo a grande favorita à vitória. E a votação acabou por confirmar o mesmo desfecho de 2012, ano em que ganhou pela primeira vez o festival. A dupla vitória tinha sido alcançada apenas por Johnny Logan, que venceu pela Irlanda em 1980 e 1987.

Loreen interpreta "Tattoo", após vitória no Festival Eurovisão da Cançaõ 2023, em Liverpool, Inglaterra

A Finlândia, também muito aclamada pelo público da Eurovisão, ficou em segundo lugar, e Israel em terceiro.

Apesar de a organização do evento caber à Ucrânia, por ter sido a vencedora do ano passado, a cidade de Liverpool acolheu o festival, devido à guerra no país do Leste.

A chave do festival passa agora para as mãos da Suécia que para o ano vai aliar a competição à celebração dos 50 anos sobre a vitória dos ABBA.

Classificação final (somatório das votações dos júris e televotos nacionais):

1.º Suécia - 583 pontos

2.º Finlândia - 526 pontos

3.º Israel - 362 pontos

4.º Itália - 350 pontos

5.º Noruega - 268 pontos

6.º Ucrânia - 243 pontos

7.º Bélgica - 182 pontos

8.º Estónia - 168 pontos

9.º Austrália - 151 pontos

10.º Chéquia - 129 pontos

11.º Lituânia - 127 pontos

12.º Chipre - 126 pontos

13.º Croácia - 123 pontos

14.º Arménia - 122 pontos

15.º Áustria - 120 pontos

16.º França - 105 pontos

17.º Espanha - 100 pontos

18.º Moldávia - 96 pontos

19.º Polónia - 93 pontos

20.º Suíça - 92 pontos

21.º Eslovénia - 78 pontos

22.º Albânia - 76 pontos

23.º Portugal - 59 pontos

24.º Sérvia - 30 pontos

25.º Reino Unido - 24 pontos

26.º Alemanha - 18 pontos