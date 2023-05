Japão ajuda Etiópia a lutar contra a fome

Através do Programa Alimentar Mundial (PAM) da ONU, o Japão dá uma ajuda importante na luta contra a malnutrição no Corno de África.

O nosso mundo está mais faminto do que nunca.

Condições climáticas extremas, conflitos, choques económicos: Diz a ONU, é uma "combinação mortal" que alimenta uma crise alimentar de "proporções sem precedentes".

Estamos na Etiópia, para ver como a assistência alimentar do Japão está a ajudar os mais vulneráveis.

Viajamos com o Programa Alimentar Mundial (PAM) da ONU. Vamos de Semera, a capital da região de Afar, na Etiópia, para a cidade de Mile. A região onde nos encontramos tem atualmente um grande problema de malnutrição. Cerca de metade das mulheres grávidas e a amamentar, e cerca de um quarto das crianças, estão subnutridas. Estes problemas foram alimentados por um conflito no norte, pela falta de disponibilidade e acesso geral aos alimentos, mas também pela falta de serviços de saúde".

À saída de Mile, um posto de saúde está cheio de crianças e mulheres grávidas e a amamentar. Aqui, recebem educação alimentar. Também são examinadas e tratadas da malnutrição aguda moderada.

Asia Ali, de 35 anos, está aqui com os filhos pequenos: Omar, de dois anos, e Ali, de quatro.

Mohammed Abubakar, profissional de saúde no centro, diz: "Estou a ver que ambas as crianças estão subnutridas a níveis diferentes. Por exemplo, o braço desta criança tem menos de 12 centímetros e meio, o que indica que está subnutrida. Por isso, deve tomar um suplemento alimentar".

No posto médico Euronews

Mas Asia diz que Ali está a fazer progressos constantes: "O meu filho estava subnutrido. Depois de tomar os medicamentos e o suplemento alimentar, está relativamente melhor, está moderadamente subnutrido".

O tratamento para crianças como Omar e Ali é uma pasta altamente nutritiva, pronta a comer a partir de uma saqueta. Para as mães subnutridas, é dado um suplemento de cereais, enriquecido com vitaminas e minerais.

"Este é um apoio que salva vidas"

O Japão ajuda a financiar os tratamentos fornecidos pelo PAM e a saúde de todos os beneficiários é mantida sob controlo.

Ura Kaori, chefe do programa do PAM para a Etiópia, diz: "Acompanhamo-los até ao momento em que recuperam, para que não entrem na categoria de subnutridos graves. Esta região tem registado muitas mortes por desnutrição, infelizmente. Por isso, este é um apoio que realmente salva vidas".

De Mile, vamos ao encontro da comunidade seminómada de Deyiluna Graro. A nossa viagem leva-nos através de paisagens vastas e áridas, queimadas pelo calor abrasador. Aqui, as condições climáticas extremas, como a seca e as inundações, provocam a subnutrição.

Para as pessoas que vivem aqui, uma clínica móvel é a salvação.

Fatuma Yusuf, grávida, diz: "Vimos aqui para receber medicamentos e apoio nutricional, e também para verificar o nosso estado de malnutrição".

Esta clínica também recebe apoio nutricional do Japão através do Programa Alimentar Mundial.

Para combater a subnutrição, são também distribuídos às comunidades da Etiópia géneros alimentícios básicos como trigo, leguminosas e óleo.

"O Japão tem financiado a assistência alimentar geral, tanto para o norte da Etiópia como para a região da Somália, que é também uma região vizinha afetada pela situação de seca", diz Ura Kaori.

O Japão apoia os projetos do PAM em África e em todo o mundo. O país é o anfitrião da presidência do G7 deste ano, sendo a segurança alimentar uma das principais questões que os líderes mundiais têm de resolver. "345 milhões de pessoas estão a sofrer de insegurança alimentar aguda. Por isso, contamos com a liderança do Japão, enquanto presidente do G7, para mobilizar o apoio internacional e evitar uma fome catastrófica", diz Yakiya Naoe, diretora do gabinete de relações com o Japão do PAM, em Tóquio.

Asia vive nesta casa improvisada com os dois filhos Euronews

De volta à Etiópia: Asia, que conhecemos antes, está em casa com os filhos. Com água potável, comida e dinheiro em falta, o apoio nutricional é agora uma questão de sobrevivência. "A minha esperança depende da quantidade de comida que recebo e da continuidade desse apoio", diz.