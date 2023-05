Do debate à política: Como tornar a Europa próspera e sustentável?

A Euronews acompanhou a conferência Beyond Growth, no Parlamento Europeu. Conheça o que alguns especialistas das mais diversas áreas de conhecimento têm a dizer sobre políticas para colocar a Europa no caminho da sustentabilidade.

A Conferência Beyond Growth [Além do Crescimento] de 2023 reuniu durante três dias, esta semana, oradores de diversas áreas para debater os caminhos para uma economia europeia próspera e sustentável. À margem do encontro, a jornalista da Euronews, Meabh Mc Mahon, moderou um debate com alguns dos especialistas que integraram os painéis da conferência, para saber que caminhos pode a Europa seguir além das políticas e dos modelos económicos que conhecemos. Do painel de convidados fizeram parte Marie Toussaint, eurodeputada francesa e vice-presidente do Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia, Timothee Parrique, cientista social e escritor francês, Anuna De Wever, ativista climática belga e o rosto do movimento "Friday for Futures" na Bélgica, e Ludovic Voet, secretário confederal da Confederação Europeia dos Sindicatos.