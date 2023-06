ONU destaca aumento no consumo global de drogas

Perturbações ligadas ao uso de estupefacientes dispararam no espaço de uma década

O consumo de estupefacientes está a aumentar, em termos globais. Segundo dados das Nações Unidas, o número de pessoas a injetar drogas subiu 18% em relação às anteriores estimativas.

De acordo com o último Relatório Mundial da agência da ONU para as Drogas e o Crime (UNODC), 296 milhões de pessoas consumiam drogas em 2021, um aumento de 23% numa década. A substância mais consumida é a cannabis, seguida dos opióides, anfetaminas, cocaína e ecstasy.

E o aumento do número de pessoas que sofrem de perturbações ligadas ao consumo de drogas é ainda mais significativo: 45% em dez anos, com 39,5 milhões de casos registados. E apenas uma em cada cinco pessoas recebe tratamento.

Mas também existem avanços positivos.

Angela Me, chefe de Investigação e Análise de Tendências, UNODC:

"Com a pandemia de Covid, vimos que muitos países adotaram formas inovadoras de chegar aos consumidores de drogas com os seus serviços. Essa inovação está agora a aumentar o número de pessoas que podem ser alcançadas e há mesmo novos pacientes que estão a receber tratamento. Isso é um sinal de esperança."

Johannes Pleschberger, Euronews:

"A Europa Ocidental e Central continuam a ser dos maiores mercados de cocaína do mundo. Embora o consumo de cocaína tenha estagnado durante a pandemia, parece estar agora a aumentar. Para além disso, as tendências recentes apontam para um aumento do consumo de metanfetaminas na Europa."