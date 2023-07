Economia alemã pressionada pelo espero de contração

De Euronews

Cenário não é o mais animador para a maior economia da zona euro.

A Alemanha deverá ser a única economia do G7 a registar uma contração em 2023, encolhendo 0.3%, de acordo com as previsões do Fundo Monetário Internacional.

A crise energética e a baixa procura por produtos alemães por parte da China são algumas das causas apontadas pelo executivo.

"Primeiro, a indústria alemã estava altamente dependente das importações de energia da Rússia, especialmente do gás. Outras regiões não tinham esse problema, certamente não os EUA, mas também o Reino Unido ou Espanha. Praticamente não tinham gás russo. Nós tivemos de substituí-lo com preços mais altos. É por isso que temos preços de energia mais altos. Essa é a consequência da perda de gás russo”, explicou Robert Habeck, ministro da Economia da Alemanha.

O cenário não é o mais animador para a maior economia da zona euro.

Mas há sinais de algum otimismo, ainda que moderado, em relação à inflação. Terá voltado a abrandar em julho, para 6,2%, de acordo com a estimativa rápida divulgada na sexta-feira pelo gabinete de estatísticas alemão, Destatis.