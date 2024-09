Tufão Yagi assola o Vietname e faz 64 mortos

De Euronews com AP

O Yagi - o tufão mais forte a atingir o Vietname em décadas - chegou a terra no sábado com ventos de até 149 quilómetros por hora.

Uma ponte desmoronou-se e um autocarro foi arrastado pelas inundações na segunda-feira, à medida que mais chuva caía no norte do Vietname devido a um tufão que causou pelo menos 64 mortes no país do Sudeste Asiático, informaram os meios de comunicação social estatais.

Nove pessoas morreram durante a forte tempestade, que atingiu o Vietname no sábado antes de se transformar numa depressão, e 50 outras morreram durante as consequentes inundações e deslizamentos de terras. Os níveis de água de vários rios no norte do Vietname atingiram níveis perigosamente elevados.

Na segunda-feira de manhã, na província montanhosa de Cao Bang, um autocarro de passageiros que transportava 20 pessoas foi arrastado por um deslizamento de terras para uma ribeira inundada. Foram enviadas equipas de salvamento, mas o caminho para o local onde ocorreu o incidente estava intransitável.

Na província de Phu Tho, as operações de salvamento prosseguiam após a queda de uma ponte metálica sobre o rio Vermelho.

Segundo relatos, 10 carros e camiões, bem como duas motos, caíram ao rio. Três pessoas foram retiradas da água e levadas para o hospital, mas 13 outras estavam desaparecidas.

No dia seguinte, enfraqueceu e transformou-se numa depressão tropical, mas a agência meteorológica do país continuou a alertar para o facto de as chuvas contínuas poderem causar inundações e deslizamentos de terras.

Pessoas carregam os seus pertences nas inundações provocadas pelo tufão Yagi na província de Lang Son, Vietname, segunda-feira, 9 de setembro de 2024. STR/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

No domingo, um deslizamento de terras matou seis pessoas, incluindo uma criança, e feriu outras nove na cidade de Sa Pa, uma popular base de trekking conhecida pelos seus campos de arroz em socalcos e pelas montanhas. Os meios de comunicação social estatais registaram 21 mortes e pelo menos 299 feridos no fim de semana.

O céu estava nublado na capital, Hanói, com chuva ocasional na manhã de segunda-feira, enquanto os trabalhadores limpavam as árvores arrancadas, os outdoors caídos e os postes de eletricidade derrubados.

As chuvas fortes continuaram no noroeste do Vietname e os meteorologistas afirmam que poderão ultrapassar os 40 centímetros em alguns locais.

Terras agrícolas fortemente afetadas

Inicialmente, pelo menos três milhões de pessoas ficaram sem eletricidade nas províncias de Quang Ninh e Haiphong, e não se sabe ao certo a quantidade de eletricidade que foi restabelecida.

As duas províncias são centros industriais, albergando muitas fábricas que exportam produtos, incluindo o fabricante de veículos elétricos VinFast e os fornecedores da Apple Pegatrong e USI. Os trabalhadores das fábricas disseram no domingo que muitos parques industriais foram inundados e que os telhados de muitas fábricas foram destruídos.

O primeiro-ministro Pham Minh Chinh visitou a cidade de Haiphong no domingo e aprovou um pacote de 4,62 milhões de dólares (4,18 milhões de euros) para ajudar a cidade portuária a recuperar.

O Yagi também danificou terrenos agrícolas, cerca de 116 192 hectares, onde se cultiva maioritariamente arroz.

Antes de atingir o Vietname, o furacão causou pelo menos 20 mortes nas Filipinas na semana passada e três mortes na China.

Tempestades como o tufão Yagi "estão a ficar mais fortes devido às alterações climáticas", disse Benjamin Horton, diretor do Observatório da Terra de Singapura.

Isto deve-se ao facto de as águas oceânicas mais quentes fornecerem mais energia para alimentar as tempestades, conduzindo a um aumento da velocidade do vento e a uma precipitação mais intensa, afirmou.