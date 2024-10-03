Israel ataca unidade de saúde no centro de Beirute: pelo menos nove mortos e 14 feridos

Israel atacou na madrugada desta quinta-feira uma unidade de saúde no centro de Beirute no Líbano, subindo para nove o número de pessoas mortas e deixando, para já, 14 pessoas feridas, escreve o Ministério da Saúde libanês.

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"O Centro de Operações de Emergência de Saúde Pública do Ministério da Saúde Pública divulgou uma nova atualização sobre o resultado do ataque inimigo israelense a Al-Bashoura, onde o número de mártires subiu para 9 e 14 pessoas ficaram feridas, incluindo 4 que ainda estão recebendo tratamento em hospitais e 10 que regressaram às suas casas", pode ler-se na publicação.

Trata-se de uma instalação médica pertencente à Organização Islâmica de Saúde, ligada ao Hezbollah.

O ataque aéreo provocou um incêndio num edifício de apartamentos no bairro residencial de Bashoura, não muito longe da sede das Nações Unidas, do gabinete do primeiro-ministro e do parlamento.

Foi o segundo ataque aéreo ao centro de Beirute esta semana, tendo a maioria das ofensivas anteriores sido confinadas aos subúrbios no sul da capital libanesa.

Moradores de Beirute relataram um cheiro de enxofre na cidade após a investida das forças israelitas, com a Agência Nacional de Notícias do Líbano a avançar que Israel utilizou bombas de fósforo proibidas internacionalmente.

Foram também registados vários ataques com mísseis nos subúrbios de Dahiyeh, no sul de Beirute, onde o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, foi morto na semana passada. As Forças de Defesa de Israel (IDF) emitiram ordens de evacuação para cinco edifícios em Dahiyeh, mas a área atingida no centro de Beirute não foi abrangida por esses avisos.

O exército israelita alertou também esta quinta-feira de manhã que os ataques aéreos vão continuar no sul do Líbano.

“Os ataques aéreos do exército israelita vão continuar. Para vossa segurança e a dos vossos filhos, NÃO regressem a casa até nova ordem", lê-se numa publicação do exército de israel no Telegram.

Antes dos ataques da madrugada desta quinta-feira, o Ministério da Saúde do Líbano afirmou que 46 pessoas tinham sido mortas e 85 feridas nos bombardeamentos israelitas nas últimas 24 horas, sem distinguir entre civis e combatentes.

Foi também revelado que um residente permanente dos Estados Unidos, natural do estado do Michigan, está entre as vítimas mortais.

Israel iniciou esta semana uma invasão terrestre no sul do país e anunciou ontem a morte de oito soldados no interior do Líbano.

Ataque dos Houthis a Telavive

Os Houthis do Iémen, apiados pelo Irão, afirmaram ter visado com drones a cidade israelita de Telavive.

Israel diz ter intercetado um “alvo aéreo suspeito” ao largo da costa de Telavive durante a noite.

As forças israelitas iniciaram no domingo uma uma vaga de ataques aéreos mortais contra alvos dos Houthi.

O ataque ao porto de Hodeidah, no Iémen, envolveu dezenas de aviões e parece ter incidido sobre instalações de combustível, centrais elétricas e docas nos portos de Ras Issa e Hodeidah.