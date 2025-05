Cheias em Espanha: governo aprova pacote de ajuda de 10,6 mil milhões de euros

De Euronews com AP

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou um pacote de ajuda no valor de 10,6 mil milhões de euros para ajudar as vítimas das inundações repentinas que atingiram a costa oriental do país em torno de Valência na semana passada.

Durante uma conferência de imprensa em Madrid, Sánchez comparou o pacote agora aprovado às medidas tomadas durante a pandemia de COVID-19.

“Esta primeira resposta da primeira fase deste plano de resposta imediata para a reconstrução e relançamento da Comunidade Valenciana é de 10.600 milhões de euros. É um bom primeiro passo, um passo ágil e ambicioso com medidas concretas e realistas que já estão em vigor e que ajudarão as pessoas e as empresas nos próximos dias e semanas”, afirmou o primeiro-ministro espanhol, acrescentando ainda que foi apresentado um pedido formal de acesso aos fundos de ajuda da UE.

Esta medida surge no meio de uma indignação generalizada face à fraca resposta do Governo à catástrofe, que atingiu o seu clímax no domingo, quando uma multidão atirou lama ao rei e rainha de Espanha, ao primeiro-ministro e aos líderes regionais, durante a sua primeira visita ao município de Paiporta.

As tempestades que continuam a assolar o leste de Espanha mataram pelo menos 217 pessoas, na sua maioria perto de Valência, mas prevê-se que o número de mortos aumente à medida que mais parques de estacionamento subterrâneos forem sendo evacuados.

As autoridades espanholas continuam a ter dificuldades em aceder a algumas zonas, uma vez que grandes extensões de terreno estão cobertas de lama e escombros.

Pessoas caminham por uma rua com mobiliário empilhado e lixo nas bermas, numa zona afetada pelas inundações, em Paiporta, Valência. Emilio Morenatti/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

“É sempre a mesma palavra que me vem à cabeça: apocalítico”, diz Thierry Velu, presidente da ONG francesa Groupe de secours catastrophe, que enviou homens e equipamento para o local com caráter de urgência.

O presidente da ONG compara a atual catástrofe em Espanha com o tsunami de 2004 no Sudeste Asiático. “Eu estava lá e lembro-me dos milhões de metros cúbicos de água, escombros e lama que invadiram tudo”, afirmou.

Há também preocupações de que a extensão da lama e dos detritos possa causar problemas de saúde pública uma vez que este tipo de lama não é apenas constituído por água, terra e os elementos naturais que se encontram num rio ou no mar.

“Durante as inundações nas zonas urbanas, as lamas são compostas por dois aspetos”, explica Valérie Emphoux, responsável pela gestão dos riscos de inundação na comunidade urbana de Antibes.

"Claro que há cascalho, pedras, plantas, areia, folhas, etc. Mas a lama também se vai misturar com tudo o que encontra no seu caminho. Todo o tipo de lixo, contentores de lixo, pontas de cigarro, excrementos, produtos fitofarmacêuticos e até cadáveres humanos e animais".

Após a forte inundação, em Valência vive-se uma corrida contra o tempo.

“Se possível, é preciso limpar antes que o lodo seque”, insiste Valérie Emphoux. "Quanto mais rápido for, menos tempo têm os germes e as bactérias para se desenvolverem. Infelizmente, quando o solo está seco, é quase impossível remover tudo".

As autoridades espanholas estão desesperadas para evitar uma crise dentro de outra crise, estando a levar os riscos de forma séria.

O próprio Ministério da Saúde publicou finalmente uma lista de recomendações sanitárias para os residentes e voluntários que vieram de todo o país para ajudar nos trabalhos de limpeza na região afetada.